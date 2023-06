Lukaku-gesprekken tussen Inter en Chelsea gaan van start, Nerazzurri willen meteen dubbelslag slaan

Voor Lukaku zelf is het duidelijk: die wil bij Inter blijven. De Belgische spits wees gisteren nog de Saoedische club Al-Hilal af.

Vandaag gingen de openingsgesprekken tusen Inter en Chelsea van start. Inter kwam daarbij met een dubbel voorstel: het wil niet alleen Romelu Lukaku nog een seizoen huren, maar ook Kalidou Koulibaly. De voormalige verdediger van Genk speelde vorig seizoen nog voor Napoli, en kent de Serie A dus goed.

Inter and Chelsea had opening meeting today, as expected. Inter asked for both Romelu Lukaku and Kalidou Koulibaly on loan. šŸšØšŸ”µ #Inter #CFC



Inter director Ausilio will be in London also in the next 24/48h to discuss with Chelsea again.



Lukaku has been clear: he wants Inter. pic.twitter.com/kj3QzSUvNi