Olivier Verdon komt terug op zijn seizoen: "Jammer dat ik niet kon spelen tegen Anderlecht"

Ooit speelde hij nog bij KAS Eupen, ondertussen heeft zijn carrière een vlucht genomen. Tijd om even terug te blikken.

Ondertussen zit Olivier Verdon in Bulgarije, waar hij afgelopen seizoen goed was voor twee doelpunten in 43 wedstrijden over alle competities heen. Daarmee is hij heel belangrijk geworden.

Ooit werd hij nog een jaartje uitgeleend aan KAS Eupen, maar de laatste twee jaar zit hij dus in Bulgarije. Tijd voor een terugblik op het voorbije seizoen.

Mooi parcours

"We hebben een mooi Europees parcours neergezet. Maar de rode kaart van mij tegen AS Roma was zonde", aldus Verdon bij Walfoot.

"Daardoor kon ik niet spelen tegen Anderlecht in de tussenronde van de Conference League. Jammer dat ik die match niet kon spelen."