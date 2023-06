Kylian Mbappé reageert ijzig kalm ondanks mediarel

Het zal weer de zomer van Kylian Mbappé worden. Al blijft de steraanvaller er ijzig kalm onder tijdens de persconferentie van Frankrijk

Het leek erop dat Kylian Mbappé een contract had getekend voor drie seizoen bij PSG, maar niets is minder waar. Blijkbaar was er een optie voor een derde jaar dat Mbappé niet wil en zal lichten. Zo kan hij volgende zomer de Parijzenaars gratis verlaten. Dit liet hij weten aan PSG via een officieel schrijven.

Natuurlijk gonst het dan van de geruchten over de Franse steraanvaller. Real Madrid zou weer in pole-position zijn om hem te verleiden. Mbappé reageerde voor het eerst op de brief en de geruchten. "Ik heb al gezegd dat het mijn plan is om bij PSG te blijven, dat is op dit moment mijn enige optie", ontkende hij te willen vertrekken. "Ik zal me weer melden bij de club als de voorbereiding begint."

Mbappé is aanvoerder bij Frankrijk en ging zijn verantwoordelijkheid dan ook niet uit de weg ondanks alle heisa. "Het is mijn verantwoordelijkheid, ik laat me niet afschrikken door wat rumoer van buitenaf", bleef hij ijzig kalm. "Er valt verder niets uit te leggen. Mensen kunnen praten wat ze willen, maar ze kennen niet alle ins en outs. Pech voor hun. Ik weet waarom ik dit doe, er is verder geen probleem."