Olivier Deschacht over tactiek op EK voor beloften: "Het beste van die twee werelden"

Olivier Deschacht is assistent van Jacky Mathijssen bij de Jonge Duivels. Zij willen op het EK een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar afdwingen.

De komst van Domenico Tedesco heeft niet voor een grote cultuurschok gezorgd bij de nationale ploeg van de beloften. Assistent Olivier Deschacht bepaalt mee de tactiek van de Jonge Duivels.

“Tijdens de kwalificatiecampagne voetbalden we volgens de principes van de vorige bondscoach”, legt Deschacht uit aan Het Nieuwsblad. “Intussen is er met Domenico Tedesco een nieuwe bondscoach. Op het vlak van tactiek willen we het beste van die twee werelden proberen te combineren, in samenspraak met Jacky die er natuurlijk ook zijn eigen methodes in steekt.”

De interesse in de Jonge Duivels is bijzonder groot, ook bij de bondscoach van de Rode Duivels. “De bondscoach en Frank Vercauteren komen trouwens naar elke training kijken. Het is fijn om te weten dat er zo veel interesse is in de beloften en ons EK.”

De ambities zijn in ieder geval bijzonder groot, al zitten de Belgen niet in een gemakkelijke poule. Eens die overleefd wordt, dan is alles mogelijk voor Mathijssen en co. “Wanneer dat geslaagd zal zijn? Als we een ticket voor de Olympische Spelen pakken.”