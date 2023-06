'Tedesco voert drie wijzigingen door in basiselftal voor Oostenrijk'

De Rode Duivels spelen deze maand twee EK-kwalificatiematchen. Oostenrijk en Estland zijn de tegenstanders voor de nationale ploeg.

Domenico Tedesco moest redelijk wat namen schrappen in zijn selectie, door blessures, maar ook door het EK voor beloften dat dezer dagen gespeeld wordt.

Het is dan ook uitkijken wie hij in zijn basiselftal zal opnemen voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk van deze interlandbreak. Volgens La Dernière Heure worden er drie wijzigingen doorgevoerd in vergelijking met de vorige interlandbreak.

Allereerst moet het duo Onana-De Bruyne vervangen worden. Volgens de Waalse krant kiest bondscoach Tedesco daar voor Tielemans en Mangala. Ook Leandro Trossard moet vervangen worden. In zijn plaats zou Jérémy Doku in het basiselftal verschijnen.

Dit worden dan de elf spelers die Tedesco de wei in jaagt tegen Oostenrijk: Courtois, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Mangala, Tielemans, Lukebakio, Carrasco, Doku en Lukaku.