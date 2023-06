Oostenrijk leeft met veel vertrouwen toe naar morgen: "Willen dat verdedigen"

Met Oostenrijk krijgen de Rode Duivels morgen de moeilijkste tegenstander in hun groep voor de kiezen. De Belgen zijn maar beter gewaarschuwd...

Want de Oostenrijkers zijn niet van plan hun leidersplaats in groep F zomaar weg te geven. "We zijn goed voorbereid en ik denk dat we in Brussel wel iets kunnen rapen. We staan eerste in de groep en willen die leidersplaats verdedigen in België. Als we er echt voor gaan, moet dat mogelijk zijn", zei aanvaller Karim Onisiwo (Mainz).

Ook verdediger Max Wöber (Leeds United) heeft een goed gevoel over de partij: "De stemming in het team is opperbest, de trainingen zijn goed en je merkt dat we een hecht team zijn. We zijn klaar voor de komende opdrachten. De verwachtingen zijn groot."

Oostenrijk speelt een zeer agressief soort voetbal en kan de tegenstander vastzetten op de eigen helft. Daarnaast heeft het met Alaba en Sabitzer enkele absolute toppers rondlopen. De Rode Duivels zijn alvast gewaarschuwd.