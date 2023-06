"Op het WK was het iedereen op zijn eiland, dat is nu anders"

Het WK in Qatar werd een grote teleurstelling voor de Belgen. Op weg naar het EK 2024 in Duitsland werd een andere weg ingeslagen.

Na de nederlaag tegen Marokko had Timothy Castagne al aangegeven dat er te weinig solidariteit was tussen de spelers. Dat zorgde voor heel wat problemen volgens de Rode Duivel.

En wat is er ondertussen op zes maanden allemaal veranderd? Dat was een van de centrale vragen aan de Rode Duivel.

"Het is moeilijk om zeggen, want we hebben ook nog moeilijke momenten gehad. Maar momenteel loopt alles goed", kon er een grote glimlach af bij Castagne.

"Maar er zijn wel minder twijfels nu dan vroeger. Solidariteit? Iedereen speelde wat op een eilandje op het WK in Qatar", aldus nog de Rode Duivel.

"En dat is nu anders. Iedereen denkt niet enkel individueel, maar ook aan de ploeg. En zo kunnen we elkaar helpen. De coach wil dat iedereen voor elkaar werkt."