Vindt Club Brugge vervanger voor tweede doelman in eigen land? Ook Antwerp toont interesse

Club Brugge moet op zoek naar een nieuwe tweede doelman. Het zou haar oog daarbij op een Jupiler Pro League-speler hebben laten vallen.

Na het vertrek van Senne Lammens naar Antwerp moet Club op zoek naar een nieuwe doublure voor Simon Mignolet. Omdat ook Josef Bursik naar de uitweg is in Brugge, schiet enkel nog Nick Shinton over.

Volgens Het Belang van Limburg zouden de Bruggelingen hun oog hebben laten vallen op Gaëtan Coucke. De 24-jarige doelman was de voorbije twee seizoenen de onbetwiste nummer één onder de lat bij KV Mechelen, maar gaat daar nu zijn laatste contractjaar in en de onderhandelingen over een verlenging zouden niet al te vlot lopen.

Ook Antwerp toont interesse in de Belgische doelman. Momenteel hebben 'The Reds' geen nieuwe doelman nodig met het binnenhalen van Senne Lammens, tenzij deze zomer Jean Butez én Ortwin De Wolf zouden vertrekken. Butez speelde een topseizoen, dus lijkt het niet ondenkbaar dat hij deze zomer een transfer zou maken.