Nieuwe voetbalwet komt er na excessen van supporters, Pro League had op veel meer gehoopt en reageert duidelijk

Lorin Parys, CEO van de Pro League, kwam enkele maanden geleden met een eisenpakket van de Belgische profclubs naar de overheid toe om naar een veiligere voetbalbeleving te gaan. "Laat het kristalhelder zijn: wie over de schreef gaat, die gaat eruit", aldus Parys toen.

De Pro League zat samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden over de geplande aanpak.

Er zou werk gemaakt worden van makkelijkere identificaties, een verbod op gezichtsbedekking en in het algemeen zwaardere straffen. De samenwerking met de politie zou ook op punten moeten gesteld worden.

Bestraffingen moesten ook geüniformiseerd worden. “Het kan niet dat je in zone X lichter bestraft wordt voor hetzelfde feit dan in zone Y", aldus Parys toen.

Op het vlak van sancties wil de Pro League zelf ook alle Reglementen van Inwendige Orde (RIO) op één lijn krijgen. En er zou ook meldplicht moeten komen.

Niet streng genoeg

Ondertussen is de nieuwe voetbalwet er zo goed als door en hij zal door het federaal parlement goedgekeurd worden.

De Pro League vindt die volgens Het Laatste Nieuws zelfs niet ver genoeg gaan. "De wet is een stap in de goede richting, maar we wilden meer", aldus Parys. Pyrotechnisch materiaal blijft dan weer wel verboden, geen proefproject op dat gebied op komst voorlopig.