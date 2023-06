'Rik De Mil ziet strafste transfervoorstel uit elkaar spatten'

Rik De Mil hield tijdens de play-offs de lippen stevig op elkaar over zijn toekomst. Hij liet steevast horen dat hij de week na het einde van de competitie een beslissing zou nemen, dat het niet lang zou duren voor er duidelijkheid zou komen.

Maar die duidelijkheid is er nog altijd niet. De nieuwe coach Ronny Deila gaf al aan dat hij De Mil heel graag als assistent in zijn staff wil. Een tweede optie is dat hij bij Standard assistent wordt van Carl Hoefkens.

Het droomscenario, waarbij De Mil genoemd werd als hoofdtrainer van het Schotse Celtic als opvolger van de naar Tottenham vertrokken Ange Potecoglou, mag hij echter helemaal vergeten, als we transferjournalist Fabrizio Romano mogen geloven.

Volgens hem heeft Celtic een akkoord bereikt met Brendan Rodgers. Hij was in het verleden al trainer van de club en pakte een resem aan prijzen.

Brendan Rodgers has agreed terms to become new Celtic head coach, deal in place — set to be finalised, here we go soon. šŸšØšŸŸ¢ #CelticFC



Huge move for Celtic to replace Ange Postecoglou as negotiations started days ago and now finally set to be completed. pic.twitter.com/v8UKKtCIih