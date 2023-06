Anderlecht drukt door: 'nieuw bod van meer dan 9 miljoen euro!'

Het is geen geheim dat Anderlecht de Argentijnse aanvaller Luis Vazquez op zijn radar staan heeft. Die piste leek op de achtergrond verdwenen sinds het dossier Kapser Dolberg aan de oppervlakte kwam, maar in de Argentijnse media maken ze nog altijd gewag van de interesse.

En er wordt met fameuze bedragen gegoocheld. Anderlecht zou volgens die media maar liefst meer dan 9 miljoen euro willen spenderen aan Vazquez. Dat zou ook moeten als ze hem binnen willen halen, want het bestuur van de club wil een prijs zo dicht mogelijk bij de afkoopclausule in zijn contract.

En die ligt op 15 miljoen euro. In ieder geval zal het wachten worden op inkomende transfers tot het dossier Bart Verbruggen helemaal rond is. De 20 miljoen die Anderlecht daardoor binnen zou krijgen, is nodig om zulke bedragen te kunnen neertellen.

En het is niet helemaal duidelijk of Vazquez wel nog langer een target is van Jesper Fredberg. De Deen lijkt momenteel al zijn pijlen te richten op Dolberg, maar wil die voor zo'n laag mogelijk bedrag binnenhalen.