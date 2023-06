De laatste punten en komma's worden gezet: 'De Ketelaere verlaat Milan en keert terug naar onze contreien'

PSV en AC Milan onderhandelen over de definitieve transfer van Charles De Ketelaere naar Eindhoven. De Italiaanse topclub liet het prijskaartje al kelderen, maar de clubs zijn er nog steeds niet uit.

AC Milan betaalde vorige zomer maar liefst 35 miljoen euro aan Club Brugge voor Charles De Ketelaere. Het is dus een statement om te zeggen dat I Rossoneri water bij de Brunello doen als ze onze landgenoot van de hand willen doen voor vijftien miljoen euro.

Met een héél belangrijke voorwaarde: in de deal moet een doorverkooppercentage van zomaar eventjes... dertig procent vervat zitten. In het andere geval wil Milan simpelweg niét rond de tafel gaan zitten. Geloven de Italianen dan toch in de (toekomstige) doorbraak van de aanvaller?

Akkoord in de pijplijn?

Eindhovens Dagblad weet dat de Lampenclub akkoord kan gaan met die clausule als de transfersom zakt. PSV heeft een formeel bod uitgebracht van twaalf miljoen euro om het blauw-zwarte jeugdproduct naar de Eredivisie te halen. Met andere woorden: als beide partijen nog enkele stappen toegeven is een akkoord en de transfer van onze landgenoot héél dichtbij.