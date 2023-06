Eindelijk Rode Duivel en klaar voor volgende stap: enorm veel topclubs kloppen logischerwijze aan voor Mike Trésor

Mike Trésor is nu ook officieel Rode Duivel. En ondertussen gaat het hem helemaal voor de wind. Waar gaat het eindigen?

Mike Trésor viel in minuut 84 in tijdens de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Oostenrijk en is daardoor eindelijk officieel Rode Duivel. Mogelijk krijgt hij ook speelminuten tegen Estland.

Het is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de jonge Belg, die in maart nog net naast een selectie greep in de eerste selectie van Tedesco. Nu is hij er wel bij, met recht en reden.

Diverse prijzen

De Rode Duivel was dit seizoen een absolute ontdekking, waarbij hij ook de assistenkoning werd in de Jupiler Pro League. 8 goals en 24 assists maakten van hem bijna een kampioenenmaker.

Wie dat een jaar geleden had durven vermoeden? Niemand. Maar na een moeilijk eerste jaar sinds zijn overstap vanuit Willem II werd het onder Wouter Vrancken wél een absoluut schot in de roos.

Hij won de Ebbenhouten Schoen, werd Profvoetballer van het Jaar en lijkt echt klaar voor de volgende stap. Rest de vraag: waar ligt die precies?

Het begon allemaal met Burnley, daarna kwam ook Crystal Palace op de proppen. Als Trésor droomt van de Premier League, dan zijn zij grote opties.

Bedragen?

Maar ook uit andere landen wordt er nadrukkelijk op de deur geklopt. Zo zijn Napoli en Lille ook bij de gegadigden.

En er zijn nog kapers op de kust. Rest de vraag: wat wil Trésor zelf? Nog een jaartje bij Genk blijven én nog belangrijker worden, of op 24-jarige leeftijd opnieuw naar het buitenland trekken.

Ook Genk zelf zal een woordje meespreken en de juiste prijs willen. Er circuleren al bedragen van 20 tot 25 miljoen euro, maar concrete aanboden zijn er nog niet.