Ronaldo bereikt mijlpaal die "uniek" is en nooit meer verbeterd zal worden, Roberto Martinez streelt zijn ego nog wat meer

Cristiano Ronaldo speelt vanavond tegen IJsland zijn 200ste interland voor Portugal. Een mijlpaal die niemand anders ooit bereikte (bij de mannen). Roberto Martinez is ook niet van plan om het daarbij te laten.

De 38-jarige Ronaldo blijft maar doorgaan. En hij kan rekenen op de steun van Roberto Martinez. Die houdt - zoals wij ook weten - vast aan zijn gevestigde waardes. Sinds Martinez overnam bij Portugal heeft Ronaldo alles gespeeld.

De voormalige Belgische bondscoach haalt de loftrompet dan ook nogmaals boven. “Het wordt een viering”, zei de Spanjaard. “Een speler met 200 caps, dat is uniek. Portugal kan terecht trots op hem zijn.”

En Ronaldo zelf is niet van plan de handdoek binnenkort te gooien. “Als ik niet meer voor Portugal speel, zal het zijn omdat ik niet meer geselecteerd ben. Vrijwillig ga ik geen afscheid nemen. De kleuren van mijn land verdedigen, is immers altijd een droom geweest. Tweehonderd interlands spelen, is niet iedereen gegeven. Het toont aan hoe groot de liefde voor mijn land en de Seleçao is.”