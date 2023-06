Anderlecht-CEO Jesper Fredberg blijft nieuwe obstakels vinden op zijn transferpad: vijf targets, drie te duur, eentje die rond moet komen

De fans van Anderlecht worden ongeduldig. Anderlecht is één van de enige clubs die nog geen transfers gedaan heeft, ondanks de belofte van Jesper Fredberg dat er bij de voorbereiding een nieuw elftal zou staan. Maar de CEO Sports van paars-wit stuit op veel problemen.

Anderlecht heeft een bod ingediend bij Heerenveen, maar dat werd quasi weggelachen. Ook Coventry hun bod was te laag. In ieder geval wil de Nederlandse club wachten tot na het EK U21 om hem te verkopen, want ze hopen dat hij zijn marktwaarde daar nog wat opkrikt.

Momenteel zou de 22-jarige talentvolle rechtsachter zo'n vijf miljoen euro waard zijn, maar dat is een bedrag dat Anderlecht niet kan uitgeven voor een rechtsback gezien ze ook nog in andere - duurdere - linies versterking nodig hebben.

DeJuan Jones

Een nieuwe naam die is opgedoken. Anderlecht heeft immers ook een linksachter nodig, want daar moest vorig seizoen veel te veel gedepanneerd worden. Eentje die betaalbaar blijkt te zijn, want de linksback van MLS-club New England heeft nog maar een contract tot december volgend jaar en kan voor een paar miljoen weggehaald worden. Er zijn nog geen concrete contacten geweest.

Kasper Dolberg

Naar wat we horen zit dat dossier muurvast momenteel. Nice is niet van plan om hem voor 5 miljoen te laten vertrekken en wil eerder naar de 7 miljoen. Dolberg zelf wil naar paars-wit, maar zijn club wil hem niet laten gaan voor wat Fredberg momenteel op tafel wil leggen.

Luis Vazquez

Dat is al helemaal een onbegonnen zaak geworden. Boca Juniors vraagt veel te veel voor de targetspits en er zijn te veel tussenpersonen aan de deal verbonden. Fredberg heeft het al opgegeven en richt zijn pijlen op andere targets, maar de zoektocht naar een spits blijft een heikel punt.

Goeie spitsen kosten enorm veel geld en Anderlecht wil niet meer huren. Langs de andere kant willen ze het team zo snel mogelijk rond hebben om een deftige voorbereiding te hebben. De financiële realiteit werkt echter tegen.

Santiago Hezze

Da's ook niet zo'n makkelijk dossier zoals eerst verwacht. Er is een deal met de speler, maar de details afwerken met zijn club Hurucan blijkt een calvarietocht te zijn. Nochtans zou het nog altijd in orde moeten komen en Fredberg ziet in hem een speler waar het team kan rond gebouwd worden.

De 21-jarige moet de fundering worden waar paars-wit op gaat bouwen. Verwacht wordt dat dit wel rond geraakt, maar ze hadden hem liever nu al in Brussel gezien.