Een 'nieuwe' Nico Raskin bij de beloften? De ex-Rouche reageert met ambitie

Nicolas Raskin kwam de pers toespreken in Georgië voor de wedstrijd van de beloften tegen Nederland. En hij is ambitieus richting het duel van woensdagavond.

Na zijn geforceerde vertrek bij Standard was het de vraag van velen: waar staat Nicolas Raskin nu vier maanden later? De gewezen chouchou van Sclessin verdween een beetje van de radar.

De Schotse competitie wordt weinig gevolgd in België. "Het is een mooie competitie, ook al wordt ze niet volop gevolgd. Rangers is een grote topclub, een grote club in Europa", aldus Raskin.

"Ik ben matuurder geworden en er zit meer intensiteit in mijn spel. Ik ben regelmatiger geworden en ik kan nu beter met de druk om."

Dat moet Raskin nu ook helpen bij de Belgische beloften: "We hebben goed gewerkt als groep en we willen groeien in het toernooi. Deze groep heeft ambitie en we kennen onze kwaliteiten. Nederland is een topland, maar wij hebben ook een goede ploeg. Het wordt een zeer leuke wedstrijd."