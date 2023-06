In kannen en kruiken: Club Brugge breekt een transferrecord ... en moet nog drie weken wachten

Club Brugge is naarstig op zoek naar nieuwe spelers. Daarbij komen ze nu ook in Noorwegen uit. Het zou raak zijn, maar er is een klein oponthoud.

Club Brugge heeft er opnieuw een aanwinst bij. Na Barbera, Skoras en Igor Thiago is ook Hugo Vetlesen zo goed als zeker van blauw-zwart. Hugo Vetlesen speelt voor Bodo/Glimt en heeft nog een contract tot midden 2025. Dit seizoen heeft hij in tien wedstrijden in de Noorse Eliteserien al drie keer gescoord. Hij zorgde ook al voor drie assists en blijft het zo goed doen. © photonews Zijn prestaties hebben hem ook heel wat interesse opgeleverd. Feyenoord was de eerste die in de dans sprong voor de Noorse spelmaker, die op Transfermarkt een waarde van 4,5 miljoen euro heeft. Daarmee is hij de duurste vogel van de Noorse competitie en ook sowieso geen spek voor ieders bek. Toch is er veel interesse voor Vetlesen. Rennes, Genoa en Borussia Dortmund kwamen ook al hun neus aan het venster steken. 8 juli De 23-jarige Noor lijkt echter op weg naar Club Brugge, al zal dat voor zo'n zeven miljoen euro worden. In Noorwegen spreken ze van een transferrecord - meer dan 7,5 miljoen euro dus. Er is wel nog een kleine kink in de kabel volgens Het Nieuwsblad. Zijn team wil hem namelijk nog gebruiken in twee belangrijke wedstrijden. Pas in het weekend van 8 juli zou hij naar België komen, net op tijd voor de zomerstage.