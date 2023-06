Jan Mulder smult van 'geweldige rel', maar is ook zeer streng voor Thibaut Courtois

De hetze tussen Domenico Tedesco en Thibaut Courtois was de voorbije dagen hét nieuws rondom de Rode Duivels. Jan Mulder heeft een opmerkelijke mening.

Jan Mulder gaf er in de studio van VTM meteen een stevige klap op: "Of hij België moe is? Dat durf ik niet te zeggen."

"Maar we zijn nu allemaal terneergeslagen, terwijl dit een geweldige rel is als we eerlijk zijn. De kranten staan er vol van."

© photonews

"Dat we van Estland moeten winnen? Daar is niemand mee bezig. En we kunnen het een halfuur over Courtois hebben", aldus de Nederlandse analist.

"Dit is echt topvoetbal. Echt waar. Het is een beetje opgeblazen en ongelukkig allemaal." Toch was Mulder ook zeer kritisch.

Gefrustreerde indruk

"Die waardering? Hij heeft alles. Geld, roem, een prachtige vrouw, ... Het kan niet op, zijn leven is één geluk. En toch geeft hij altijd een gefrustreerde indruk."

"Hij mag zich in de handen knijpen. Geen idee vanwaar het komt? Het is één en al geluk, maar hij vindt nog altijd iets om niet gelukkig te zijn. Hij zit zichzelf wat dwars soms denk ik."