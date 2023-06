Concurrent van de ene Belg, wordt die van de andere: hier trekt Edin Dzeko naartoe

Lukaku moest het voorbije seizoen vaker dan hem lief was op de bank zitten. Mocht hij bij Inter blijven, wat hij zo graag wil, is er alvast één concurrent die hij niet meer hoeft te vrezen.

Want Edin Dzeko heeft namelijk een nieuwe club gevonden. De Bosniër wordt de nieuwe spits van Fenerbahce. Slecht nieuws dus voor Michy Batshuayi, die een sterk seizoen kende bij de nummer twee in de Süper Lig.

Edin Dzeko maakt transfervrij de overstap van Inter, waar hij de voorbije jaargang goed was voor 9 doelpunten in 33 competitiewedstrijden. Hij tekent een contract van twee seizoenen in Istanboel.

