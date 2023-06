'Manchester City doet monden openvallen en gaat deze toptransfer letterlijk kapen'

Manchester City gaat zich de komende dagen versterken met Mateo Kovacic en Josko Gvardiol, maar daar zal het niet bij blijven. Pep Guardiola heeft zijn zinnen gezet op Declan Rice. En daarvoor moet de Spanjaard de speler letterlijk voor de neus van Arsenal FC wegkapen.

Arsenal FC heeft al langer een mondeling akkoord met Declan Rice. Enig probleem: The Gunners slagen er maar niet in om een akkoord te sluiten met West Ham United. The Irons wezen eerder deze week nog een bod van honderd miljoen euro af.

The Athletic weet dat Manchester City zich met de zaak komt bemoeien. Pep Guardiola ziet in Rice immers dé ideale vervanger voor Ilkay Gündogan. Het was al langer duidelijk dat de middenvelder zijn aflopende contract niet zou verlengen. Hij is op weg naar FC Barcelona.

Vraagprijs

The Citizens zijn overigens van plan om geen risico's te nemen en meteen de vraagprijs op tafel te gooien. West Ham wil namelijk 115 miljoen euro voor Rice. Wie kan Manchester City volgend seizoen nog van de prijzen houden?