Milan-ploegmaat haalt opnieuw lotrompet boven voor Belg: "Wat een krak!"

Als er één iemand is die weet wat vertrouwen met een mens kan doen, is het wel Rafael Leao. De Portugese aanvaller neemt het nu opnieuw op voor een landgenoot.

Zonder Bart Verbruggen was de assist waarschijnlijk de wereld rond gegaan. Met een prachtige steekbal zette Charles De Ketelaere Loïs Openda helemaal alleen weg voor doel. De topschutter van Lens wist echter niet te scoren. Ook ploeggenoot Leao had de pas van 'CDK' gezien, en gaf de jonge Belg een compliment op Twitter.

Het is niet de eerste keer dat de Portugese ster het opneemt voor De Ketelaere. Leao weet als geen ander wat een beetje vertrouwen met een mens kan doen. Ook zelf kende hij een bijzonder lastig begin in Milaan en kreeg hij bakken kritiek over zich heen. De laatste twee seizoenen ontplofte hij daarentegen helemaal.

Laten we hopen dat dat ook het geval is met de Belgisch belofte-international. De Ketelaere speelt momenteel het EK U21 in Georgië en Roemenië. Volgende tegenstander voor onze beloften: gastland Georgië, dat in haar openingswedstrijd met 2-0 won van Portugal.