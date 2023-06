OFFICIEEL: KV Mechelen heeft beet en spreekt zelfs van toptransfer

Kerim Mrabti heeft zijn contract bij KV Mechelen verlengd. De Zweed ondertekende een nieuwe overeenkomst voor drie seizoenen Achter De Kazerne.

Met andere woorden: Kerim Mrabti draagt tot medio 2026 het shirt van KV Mechelen. Malinwa werkte de voorbije weken achter de schermen hard aan de contractverlenging van de sterkhouder.

De 29-jarige middenvelder voetbalt al sinds 2020 Achter De Kazerne en groeide in die tijd uit tot een sterkhouder. Mrabti moest een groot deel van het voorbije seizoen aan zich laten voorbijgaan door een knieblessure.

"Kerim ademt Mechelen", aldus Tim Matthys in een eerste reactie. "Bovendien moeten we over zijn meerwaarde niet discussiëren. Het is dan ook logisch dat we zo'n spelers langer aan ons binden."

De sportief directeur van de Maneblussers is dan ook verheugd met de contractverlenging. "Dit is voor mij eigenlijk een toptransfer. De onderhandelingen waren niet gemakkelijk. Mrabti had namelijk aanbiedingen van andere clubs."