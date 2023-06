Voormalig Club Brugge-middenvelder heeft gekozen: déze Spaanse topclub moet zijn nieuwe bestemming worden

Onlangs speelde hij nog de finale van de Conference League, die hij met 2-1 verloor van West Ham United. Amrabat bevestigde dit seizoen opnieuw bij Fiorentina, en was een van de sleutelspelers in het goede voetbal van de Italianen de voorbije jaargang.

De topclubs staan intussen voor hem in de rij: Manchester United, Barcelona, Atletico Madrid. Die laatste twee zijn de voornaamste kanshebbers op de handtekening van de Nederlandse Marokkaan. Hij lijkt nu echter zijn keuze gemaakt te hebben.

Want volgens L'Équipe staat de verdedigende middenvelder heel dicht bij een persoonlijk akkoord met Atletico Madrid.

🚨 Sofyan Amrabat is in advanced talks with Atletico Madrid over personal terms. 🗣️🇲🇦



Atleti and Fiorentina are yet to agree on the transfer fee.



(Source: @lequipe) pic.twitter.com/NOECiMqXqr