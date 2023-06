Georges Leekens heeft duidelijke boodschap over conflict tussen Courtois en Tedesco

Opschudding bij de Rode Duivels deze week. Thibaut Courtois gaf forfait voor de match in Estland na een conflict met bondscoach Domenico Tedesco.

Geen Thibaut Courtois op de EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels in Estland. Over de ware toedracht is het nog altijd koffiedik kijken. Gaat het om de aanvoerderskwestie, een blessure of toch veel meer dan dat?

Georges Leekens heeft alvast een duidelijke boodschap over het conflict tussen Courtois en Tedesco. “We moeten het probleem niet groter maken dan het is”, zegt Georges Leekens aan Het Nieuwsblad. “Het gaat hier ocharme om een interland tegen Estland.”

Toch ziet ook Leekens dat er fouten zijn gemaakt. “Misschien aan beide kanten. Maar nu moeten ze hun ego aan de kant schuiven. Communiceer met elkaar, zoek elkaar op. Het moet zo snel mogelijk uitgepraat worden. Wees volwassen en verstandig in het belang van onze nationale ploeg. Dat is belangrijker dan het persoonlijk belang of het gevoel van iemand.”

Leekens toont voor beide partijen in het conflict enorm veel begrip. Courtois is een winnaar en wordt daardoor soms emotioneel. Tedesco heeft als jonge coach dan weer heel veel enthousiasme, volgens Leekens.