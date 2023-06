Kevin De Bruyne prikt vanop luxejacht richting Thibaut Courtois: "Mijn kapitein gevonden"

Kevin De Bruyne is momenteel op verlof. En daarbij schuwt hij ook de humor niet. Al is het eigenlijk ook een stevige prik, zoveel is duidelijk.

Kevin De Bruyne is momenteel na een lang seizoen bij Manchester City en de Rode Duivels op verlof. En daarbij heeft hij een paar ploegmaats mee. Zo is hij op een boot gespot met met onder meer Nathan Aké en Ilkay Gundogan. Enfin, zeg gerust een luxejacht. KDB zelf maakte op de sociale media duidelijk dat hij zich volop aan het amuseren is met de twee. En liet ook een klein beetje banter niet achterwege. "Found my captain", liet hij namelijk optekenen richting zijn ploegmaat Gundogan en tevens bestuurder van de boot. Grappig, maar toch ook een prikje richting Thibaut Courtois ongetwijfeld. Moet kunnen?