"Tijd om het echte verhaal te vertellen": dit heeft speler OH Leuven te vertellen na zeer zwaar ongeval

Sofian Kiyine veroorzaakte een zwaar ongeval op 30 maart. Daarna werd het stil rond hem, maar nu heeft hij toch gereageerd.

Sofian Kiyine had een zwaar ongeval met zijn Mercedes op 30 maart. De speler van OH Leuven werd in de lucht gekatapulteerd en vloog door een sporthal.

Gelukkig vielen er geen bijkomende gewonden. De speler zelf had meerdere breuken en deed er nadien het zwijgen toe.

Uit een bloedproef bleek dat hij 1,6 promille alcohol in het bloed had en 150 kilometer per uur reed op een plaats waar je maar 90 mag rijden. Nu heeft hij gereageerd op de hele zaak: "Tijd om het echte verhaal te vertellen."

"Ik dronk twee of drie glazen. Gin-tonic. Verspreid over de hele namiddag. En voor ik rond 19 uur weer ben vertrokken, heb ik nog twee grote flessen water gedronken. Toen ik naar mijn wagen stapte, voelde ik me goed, heel normaal", aldus Kiyine bij Het Laatste Nieuws.

Appelflauwte

"Maar na een kwartiertje rijden, heb ik ineens iets gekregen. Une malaise, een appelflauwte. Rillingen, warm-koud, warm-koud. Ik weet nog dat ik mijn raampje meermaals open en dicht heb gedaan. Ik voelde me echt niet goed."

Daarna volgde volgens Kiyine een totale black-out tot hij wakker werd in het ziekenhuis. Van het ongeval zelf herinnert hij zich niets meer.