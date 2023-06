Anderlecht ontsnapt aan extra kosten nadat onverlaten schade proberen toebrengen

Anderlecht won de oefenmatch tegen Oudenaarde heel makkelijk met 0-5. Maar de avond dreigde toch nog in mineur te eindigen.

De bus van Anderlecht stond uiteraard op de parking tijdens de wedstrijd en een aantal onverlaten probeerden er schade aan toe te brengen. Dat werd echter opgemerkt en er kon tijdig ingegrepen worden.

Drie vandalen werden gearresteerd. Het is alvast niet de eerste keer dat er schade aan de spelersbus zou toegebracht zijn. Al verschillende keren moesten er reparaties aan gebeuren nadat de bedrukking of de ruiten beschadigd werden. Tijdens de onlusten in Standard werd de nummerplaat zelfs gestolen.