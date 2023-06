De wereld op zijn kop over Thibaut Courtois: "Deze straf zou hij moeten krijgen, maar..."

Thibaut Courtois heeft zich niet populair gemaakt door forfait te geven in Estland. Toch lijkt de voetbalbond te plooien voor zijn chantage.

Geen Thibaut Courtois voor de EK-kwalificatiewedstrijd in Estland. De doelman van de Rode Duivels voelde zich gepasseerd in de aanvoerderskwestie en gaf forfait voor de match, tot grote ergernis van bondscoach Domenico Tedesco.

De vraag is volgens Franky Van Der Elst of gelijk welke andere Rode Duivel zoiets zou moeten proberen bij de nationale ploeg. “Als een ander dat doet, is die vier matchen geschorst”, zegt de analist aan Het Nieuwsblad.

Maar voor Courtois staat de wereld blijkbaar op zijn kop. “Hij is de beste keeper ter wereld. Misschien helpt het. Ik zou ook liefst hebben dat hij weer in de goal staat. Maar mocht ik zoiets gedaan hebben… ik zou me daar in september zeer ongemakkelijk bij voelen tegenover de rest van de groep.”

Voor Courtois gelden volgens Van Der Elst blijkbaar totaal andere regels. “Nu vliegt de bond naar Madrid om met hem te praten. Ze kunnen misschien Courtois zijn privéjet gebruiken”, voegt hij er nog cynisch aan toe.