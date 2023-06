Ierse voetballegende wordt voor het eerst hoofdtrainer

Robbie Keane wordt hoofdcoach in Israël. Dat liet zijn nieuwe club Maccabi Tel Aviv weten.

Robbie Keane is in 2018 gestopt met voetballen. Hij speelde voor heel wat Engelse clubs en trok ook nog naar Inter Milaan, Celtic en LA Galaxy in zijn rijkgevulde carrière.

Met 146 caps en 68 doelpunten is hij nog altijd Iers recordinternational en topschutter aller tijden van zijn thuisland.

Nu wordt hij hoofdtrainer van de 23-voudige Israëlische kampioen Maccabi Tel Aviv. Vorig seizoen werd de club echter pas derde in de competitie en dat moest dringend veranderen.

De spits was tot voor kort nog aan de slag bij Leeds United, met Sam Allardyce, maar de club kon de degradatie naar de Championship helaas niet vermijden.

Het is zijn eerste job als T1, nadat hij al speler-trainer was in India en assistent bij Middlesbrough en de Ierse nationale ploeg.