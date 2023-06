📷 OFFICIEEL STVV krijgt er 'Aziatische reus' bij voor volgend seizoen

STVV en FC Tokio hebben een akkoord bereikt over de transfer van Ryoya Ogawa. De aanvallende linksback komt op huurbasis over, met een optie tot aankoop.

Ryoya Ogawa lag sinds 2015 onder contract bij FC Tokio. In de Japanse hoofdstad kwam hij in 176 wedstrijden tot 6 doelpunten en 14 assists. Tijdens die periode trad hij ook 5 keer aan voor de nationale ploeg, de Samurai Blue.

“Ogawa heeft een sterke fysiek en is met zijn snelheid in staat om de lijn af te dweilen”, vertelt sportief manager Andre Pinto. “Als linksback heeft hij ook een verfijnde traptechniek: met zijn voorzetten en vrije trappen kan hij dus ook offensief het nodige gevaar creëren. Naar Aziatische normen heeft Ryoya ook een behoorlijke gestalte (nvdr. 1,83 meter). Hij kan dus aardig zijn mannetje staan in de duels.”

In de J-League geniet Ogawa een stevige reputatie. Als speler van FC Tokio speelde hij nog samen met Taichi Hara. Daarnaast nam hij het ook al op tegen Thorsten Fink, toen onze trainer er Vissel Kobe coachte.

"Ik ben blij om deel uit te maken van STVV. Natuurlijk kijk ik ernaar uit om aan de slag te gaan op Stayen en als speler te groeien. Met het team willen we er alles aan doen om de supporters te laten genieten in het seizoen van onze 100ste verjaardag.", aldus Ogawa.