Dolberg vroeg 250.000 euro per maand (!) om bij Anderlecht te komen voetballen, maar hiermee kon Fredberg de spits overtuigen

Kasper Dolberg moet de eerste zomeraanwinst van RSC Anderlecht worden. Het moet gezegd: Jesper Fredberg realiseert een huzarenstukje met de transfer van de Deen. En de sportief directeur heeft géén centen gebruikt om hem te overtuigen.

RSC Anderlecht heeft een mondeling akkoord - de punten en komma's moeten nog op de juiste plaats én op het juiste papier terechtkomen - met Kasper Dolberg. Ook de onderhandelingen met OGC Nice gaan de finale fase in. De Belgische recordkampioen zal uiteindelijk zo'n vijf miljoen euro betalen.

Maar minstens even opvallend: Dolberg levert serieus in op zijn loon om zijn carrière te herlanceren in het Lotto Park. De Deense aanvaller vroeg aanvankelijk 250.000 euro per maand, maar zo'n bedrag kan én wil Anderlecht anno 2023 niet meer ophoesten.

Deense overtuigingskracht

Fredberg kon Dolberg echter overtuigen met het project - ook Anderlecht wil opnieuw naar de (Belgische) top - van paars-wit. Naar verluidt was de voormalige spits van AFC Ajax danig onder de indruk van het discours van zijn landgenoot. Al staan de handtekeningen nog niét op papier...