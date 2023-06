Genk lijkt toptransfer gedaan te hebben, maar coach heeft één bedenking

KRC Genk rondde vorige week de transfer van Alieu Fadera af van Zulte Waregem. De Gambiaanse winger is volgens zijn Belgische bondscoach, Tom Saintfiet, een fantastische aanwinst.

Saintfiet heeft er amper iets verkeerd over te zeggen. “Een intelligente, beleefde en ietwat introverte jongen”, zegt hij in “Alieu is voor zijn leeftijd een heel volwassen speler."

Saintfiet, sinds 2018 bondscoach van Gambia, kent hem door en door. “Hij is een echte teamspeler, die technisch sterk is én snelheid heeft. Ik ken hem als een goede voetballer, maar vooral als een goede persoon.”

Eén opmerking heeft hij wel. "Voor mij is hij een modelprof”, zegt Saintfiet. “Hij komt altijd op tijd en doet wat de trainer vraagt, maar wat mij betreft mag hij wat assertiever worden. Tactisch is hij wel heel erg sterk. Hij denkt altijd aan het teambelang, niet aan het individu.”