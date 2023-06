Niet alleen Yaremchuk: 'Ook van hen moet Deila weer een voetballer maken'

Ronny Deila moet het vuur terugbrengen bij Club Brugge. Niet alleen in het elftal, ook bij individuele spelers.

Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert waren dit seizoen onder de indruk van Ronny Deila. Hij bracht de nodige schwung bij Standard en slaagde erin om spelers die niet meer presteerden tot een hoger niveau te tillen.

Ongetwijfeld is dat in de sollicitatiegesprekken met Deila aan bod gekomen. Zeker de naam van Roman Yaremchuk is daarbij gevallen. De recordaanwinst van vorig seizoen heeft nog niks laten zien in het Jan Breydelstadion.

Maar volgens La Dernière Heure is de Oekraïner lang niet de enige die opnieuw wat vuur moet laten zien bij zijn werkgever. De Waalse krant noemt nog drie namen die een tandje bij moeten steken en waarvan Deila weer een voetballer moet maken.

“Een speler als Boyata wil geen seizoen doormaken dat zo ingewikkeld is als het seizoen dat hij net achter de rug heeft. Hendry en Sowah zullen ook de transferbedragen moeten verantwoorden”, klinkt het.