OFFICIEEL: Manchester City blijft zich versterken en haalt eerste toptransfer op bij rechtstreekse concurrent

Manchester City FC heeft beet. De Engelse én Europese kampioen heeft de komst van Mateo Kovavic aangekondigd. De Kroaat moet de leemte na het vertrek van Ilkay Gündogan opvullen.

Mateo Kovacic tekent een contract voor vier seizoenen bij Manchester City. De 29-jarige middenvelder komt over van Chelsea FC. De exacte transfersom is momenteel niet gekend, maar The Citizens betalen een bedrag tussen dertig en veertig miljoen euro.

Na het vertrek van Ilkay Gündogan - Pep Guardiola wou de middenvelder houden, maar daar dacht de bestuurskamer anders over - moest City op zoek naar een vervanger. Die lijkt de Engelse én Europese kampioen gevonden te hebben.

"Dit is voor mij een absolute toptransfer", aldus de 95-voudig Kroatisch international in een eerste reactie. "Iedereen weet hoe goed dit team is sinds de komst van Guardiola. Voor mij is Manchester City simpelweg het beste elftal ter wereld. Dit is voor elke voetballer een droom."