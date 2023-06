KV Mechelen rondt in één klap drie transfers definitief af, inclusief eentje van 'broer van'

KV Mechelen begint zich te roeren op de transfermarkt. Op woensdag heeft het liefst drie transfers helemaal rondgemaakt.

Sportief directeur Tim Matthys had al beloofd dat de ploeg in alle linies versterkt zou worden. Een tweede inkomende deal is alvast helemaal rond.

Na een aanvaller is er nu ook een rechtsachter geland bij Malinwa. Rafik Belghali komt zoals verwacht over van Lommel.

Bij de Limburgers was hij een sterkhouder en scoorde hij liefst zes keer, wat als rechtsachter niet slecht is. Hij gaf ook drie assists.

Belghali kwam in de jeugd uit voor STVV, PSV, Lierse en Zulte Waregem en tekende voor drie seizoenen Achter de Kazerne. Dat heeft de club ook geofficialiseerd.

Aan uitgaande zijde is ondertussen ook beslist om twee spelers een jaartje uit te lenen aan zusterclub Helmond Sport in Nederland.

Youngsters Noé Rottiers en Jojo Amuzu trekken naar Nederland. Die eerste kreeg afgelopen winter nog zijn eerste profcontract en heeft een verleden bij Anderlecht, de tweede is de broer van Francis Amuzu.