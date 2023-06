'Slimani wou bij Anderlecht blijven, maar om deze vreemde reden is er géén akkoord gevonden'

Islam Slimani zal volgend seizoen zijn doelpunten niet voor RSC Anderlecht scoren. Beide partijen kwamen niet tot een akkoord om het contract te verlengen. Waar is de deal op gestrand?

Islam Slimani heeft enkele lucratieve voorstellen uit het Midden-Oosten op zak. Al moet het gezegd: de voorkeur van de 35-jarige Algerijn lag steeds in Brussel. Enig probleem: Jesper Fredberg had geen zin om veel water bij de wijn te doen.

Anderlecht bood Slimani een contractverlenging voor één seizoen aan, maar slechts aan licht verbeterde voorwaarden. Lees: de Algerijn kreeg dan wel een loonsverhoging, maar het zwaartepunt van zijn contract was nog steeds op prestaties gebaseerd.

Geen basisplaats, geen extra loon

Slimani beseft als geen ander dat de kans bestaat dat hij komend seizoen géén eerste keuze zou worden - in een ideaal scenario is die rol weggelegd voor Kasper Dolberg - en dus minder kans had om dat zogenaamd commissieloon te verdienen. En zoals gezegd had paars-wit geen zin om mee te werken in een ander scenario.