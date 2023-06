Mathijssen op de wip bij nationale beloften, vervanger zou ex-Rode Duivel met grote naam kunnen worden

Het ziet ernaar uit dat Jacky Mathijssen de vroege uitschakeling op het EK voor beloften niet gaat overleven. Bij de KBVB waren er al eerder vragen bij zijn werking. In de wandelgangen waait al de naam van zijn mogelijke opvolger.

Mathijssen moet een functioneringsgesprek overleven en volgens velen zou de kans daarop heel klein zijn. Binnen de Belgische voetbalbond waait intussen de naam van Thomas Vermaelen, de voormalige assistent van Roberto Martinez.

Voor hem was er geen plaats meer in de technische staf van Domenico Tedesco, maar binnen de bond waren ze wel tevreden over zijn werk. Nu er mogelijk een positie vrijkomt, wordt er weer aan hem gedacht.

Maar ook een duojob Olivier Deschacht-Thomas Buffel behoort tot de mogelijkheden. En dan is er ook nog Wesley Sonck, die kan doorgeschoven worden.