OHL-speler Kiyine voor rechtbank na dronken ongeluk: "Dat wil ik ook bewijzen, aan alle betrokkenen"

De politierechtbank van Luik heeft donderdag beslist om het onderzoek van het dossier van Sofian Kiyine uit te stellen tot 10 oktober. De profvoetballer van OH Leuven verscheen vandaag op de eerste zitting en sprak nogmaals zijn spijt uit.

De miiddenvelder had 1,7 gram alcohol in zijn bloed tijdens het ongeval. De speler had toegegeven alcohol te hebben gedronken en verklaarde dat hij onwel werd tijdens het rijden, zonder zich te herinneren dat hij het ongeval had.

Sofian Kiyine was aanwezig op de eerste zitting. “Het is belangrijk voor hem om te verschijnen en te laten zien dat hij gehoord wil worden voor zijn uitleg", aldus advocaat Steve Van Laenen. "Hij wacht niet om actie te ondernemen."

"Zijn voertuig is al uitgerust met een alcoholslot. Hij volgt een opleiding bij verkeersinstituut Vias en werkt als vrijwilliger bij een vereniging die mensen met een handicap bijstaat. Hij wil aantonen dat hij niet iemand is die regelmatig alcohol drinkt."

Ik wil benadrukken dat ik niet vaak alcohol drink

Na afloop sprak de speler van OHL met de RTBF. “Het is niet gemakkelijk om mee te leven”, zei Kiyine. “Ik weet dat dit veel mensen geraakt heeft. Voor mij is het belangrijk dat ik geen jongeren gekwetst heb of een moord gepleegd heb. Ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik moet ermee leren leven."

"Ik heb een alcoholslot geïnstalleerd in mijn auto, ik begin met vrijwilligerswerk in een gehandicaptencentrum en ik heb lessen bij Vias genomen. Ik wil ook benadrukken dat ik niet vaak alcohol drink. Dat wil ik ook bewijzen, aan alle betrokkenen. Ik wil mijn imago oppoetsen en bewijzen dat het geen loze woorden zijn. Ik ga zien hoe de rechtbank oordeelt, maar dit doe ik al op voorhand. Ik beken hier geen schuld mee, maar wil dit doen voor mijn imago.”