Zelfkritisch na degradatie: "Het waren ook geen evidente omstandigheden"

Zulte Waregem wil volgend seizoen alweer de promotie naar 1A afdwingen en rekent daarvoor op zijn ervaren spelers. Ruud Vormer, Jelle Vossen en... Christian Brüls. De middenvelder beseft dat hij zijn niveau moet opkrikken.

Brüls kent 1B wel, want hij speelde er al met STVV. "Toch is deze competitie amper nog te vergelijken met de vroegere tweede klasse. Je mag het niveau in de Challenger Pro League echt niet onderschatten", zegt hij in Het Nieuwsblad. Maar het blijft uiteindelijk toch gewoon hetzelfde spelletje. Het gaat gewoon om scoren en winnen.”

Brüls werd binnengehaald in januari om de degradatie te vermijden, maar dat lukte niet. "Vorig seizoen bleven mijn statistieken onder mijn eigen verwachtingen. Ik kan en moet gewoon beter. Het waren echter ook geen evidente omstandigheden."

"Het is niet zo eenvoudig om je te integreren in een nieuwe club als het wat minder loopt. Ik maakte het eerder ook mee bij Sint-Truiden. Je moet als speler gewoon keihard blijven werken en uiteindelijk volgen die statistieken vanzelf weer.”