'Here we go soon': niet Braziliaan, maar Belg wordt de nieuwe spits van Rangers

Want volgens Fabrizio Romano nadert de Schotse topclub een akkoord met Cremonese voor de komst van Cyriel Dessers (28). De beide clubs zijn het vandaag eens geworden over de vergoeding, alleen de details moeten nog besproken worden.

Ook Feyenoord-speler Danilo (24) stond in de belangstelling om de nieuwe spits van The Gers te worden, maar dat gaat dus niet door. Feyenoord en Rangers raakten het niet eens over de transfersom voor de Braziliaanse aanvaller.

En zo wordt Cyriel Dessers dus de nieuwe spits van Rangers. Knappe transfer voor de Belg, die vorig seizoen goed was voor 6 doelpunten en 2 assists bij degradant Cremonese.

Understand Rangers are closing in on deal for Cyriel Dessers. Agreement now imminent with Cremonese for Nigerian striker — here we go soon. 🚨🔵 #RangersFC



Clubs have agreed on final fee and all documents are being drafted. pic.twitter.com/yDxJWa0ltK