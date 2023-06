OFFICIEEL: spits verlaat Manchester United, dat op zoek moet naar aanvallende versterkingen

Er wacht Manchester United en Erik ten Hag een drukke transferzomer. Prioriteit nummer één is het binnenhalen van een spits.

Zeker nu Wout Weghorst Manchester United sowieso verlaat. De Nederlandse spits keert terug naar Burnley. Vorig seizoen werd hij door The Clarets uitgeleend aan United, waar hij geen potten kon breken.

In totaal was de bonkige aanvaller goed voor amper 2 doelpunten in 26 wedstrijden voor The Mancunians. Hoe dan ook was de Nederlander de enige echte spits die United had rondlopen, aangezien Rashford en Martial eerder flankspelers zijn.

De nummer drie uit de Premier League moet dus dringend op zoek naar een diepe spits. Zowel Rasmus Hojlund als Dusan Vlahovic staan helemaal bovenaan de lijst van Erik ten Hag. Harry Kane, die dicht bij Bayern München staat, wordt alvast niet de nieuwe spits van de Engelse topclub.