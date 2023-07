Fredberg vaart zijn eigen koers en dat zijn ze niet gewend op Anderlecht: "Moet ik hem nu vertrouwen of wantrouwen?"

Jesper Fredberg wacht lang met transfers en zelfs binnen Anderlecht vragen ze zich af waar het naartoe gaat. In interviews is de Deen echter altijd vol vertrouwen en dat straalt hij ook uit op Neerpede. Het is een koerswijziging waarvan nog moet blijken of ze aanslaat.

Want HLN heeft er een heel artikel over gemaakt. Hoe Fredberg zijn eigen pad volgt en daar weinig andere mensen op duldt. Hij maakt zijn eigen keuzes en momenteel weet bijna niemand hoever hij staat in de mercato. Ineens zou het kunnen losschieten en komende week zouden er redelijk wat dossiers in orde moeten komen. Maar dat het anders is, merkt iedereen op. Ook makelaars die hem proberen bellen vangen soms bot en krijgen zelfs geen antwoord. “Ik weet niet wat ik er moet van denken. Moet ik hem nu vertrouwen of wantrouwen?”, zei een bron binnen Anderlecht aan HLN. Fredberg stippelt uit waar Anderlecht naartoe gaat en kreeg daarvoor de sleutels in handen. Als het lukt of mislukt zal het volledig zijn verdienste of verantwoordelijkheid zijn.