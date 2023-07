OFFICIEEL: verdediger die lang in belangstelling van FC Barcelona stond, tekent voor andere Spaanse club

Zo zet de transfervrije César Azpilicueta (33) zijn carrière voort bij Atlético Madrid. De kapitein van Chelsea tekent een contract van twee seizoenen in Madrid.

Zowel Inter als Barcelona grijpen zo naast de rechtsback. Vorig seizoen haalde Barça de Spaanse verdediger ei zo na naar Camp Nou, maar besloot Azpilicueta uiteindelijk Chelsea trouw te blijven.

Maar liefst 500 wedstrijden speelde het boegbeeld voor de Londense club in 11 seizoenen. Onder meer 1 Champions League, 2 Europa League's en 2 Premier League-titels wist Azpilicueta in die tijd te winnen met The Blues.

César Azpilicueta to Atlético Madrid, here we go! Agreement in place over two year contract. Azpi will sign until June 2025 🚨⚪️🔴 #Atlético



Chelsea will let him leave as free agent, matter of respect for former captain.



Documents will be ready soon.



Exclusive news, confirmed. pic.twitter.com/TQoKd4RKUm