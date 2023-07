Gesprekken slepen aan, maar Inter geeft niet op: speelt Lukaku ook volgend seizoen voor Nerazzurri?

Want Inter heeft simpelweg de financiële slagkracht niet om Lukaku deze zomer definitief over te nemen van Chelsea. Daarom stelt de Italiaanse topclub voor om 'Big Rom' volgend seizoen te huren, om hem daarna verplicht over te nemen van Chelsea.

De Londense club lijkt daar wel oren naar te hebben, aangezien er volgende week opnieuw gesprekken zullen plaatsvinden over een uitleenbeurt met verplichte aankoopoptie. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano.

Ondanks het feit dat Inter zopas nog Marcus Thuram overnam van Borussia Mönchengladbach, willen de Nerazzurri Lukaku graag op San Siro houden. Lukaku gaf al meermaals aan Inter als enige optie te zien, en weigerde onlangs nog een voorstel van het Saoedische Al Hilal.

Inter are expected to contact Chelsea again next week in order to advance on Romelu Lukaku deal. New round of talks could take place after signing Brozovic deal. ⚫️🔵🇧🇪 #CFC



New approach expected to be for loan move with buy clause and potential payment in installments. pic.twitter.com/aY8qOCrsFw