Iedereen zijn Gift Orban? Van Bommel geeft Nigeriaans talent de kans bij Antwerp

Het verhaal van Emmanuel Gift Orban is ondertussen wel bekend in de Jupiler Pro League. Maar ook andere ploegen willen zaakjes doen. En daarbij krijgt een jonkie nu de kans bij Antwerp.

Ook Royal Antwerp deed een paar maanden geleden een ferme zaak met de aankomst van Victor Udoh. Hij is al een paar keer international geweest bij de U17 van zijn land.

In maart kwam hij in beeld bij Antwerp, al leek hij op het eerste zicht vooral op weg te zijn naar de Bosuil voor de B-kern.

Nieuwe spits

Bij Antwerp zal hij het nummer 60 krijgen. Mark van Bommel wil hem nu volgens Het Nieuwsblad ook de kans geven bij de A-kern.

De jonge Udoh krijgt de kans om mee te trainen en mag hopen op een kans bij het A-elftal. Bij The Great Old moet hij de concurrentie aangaan met Vincent Janssen en nieuwste aanwinst (in spe) George Ilenikhena.