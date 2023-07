Rode Duivel neemt het heft in eigen handen en stuurt makelaar wandelen

Er waren financieel interessante aanbiedingen, maar het sportieve moet primeren bij deze Rode Duivel. Hij neemt het heft in eigen handen en kiest resoluut voor de sportieve verbetering.

Dodi Lukebakio degradeerde met Hertha Berlijn, maar is niet van plan om in de 2de Bundesliga aan de slag te gaan. Hertha zelf wil ook meewerken aan een transfer, maar dan moeten er wel financieel interessante aanbiedingen komen. De Duitsers hebben al twee aanbiedingen van het Franse Lille naast zich neergelegd en een bod van Al Hilal heeft bij Lukebakio voor een drastisch besluit gezorgd.

De Rode Duivel heeft namelijk besloten om een einde te maken aan de samenwerking met makelaar Jeremy Pastel van BoostMySport. Lukebakio wil namelijk gaan voor een sportieve uitdaging en niet een financiële. Dit weet de Franstalige journalist Sasha Tavolieri uit goede bron.

Lukebakio wil namelijk zijn carrière verderzetten in Europa. Hij is op zoek naar een club genre Tottenham of Napoli om sportieve successen te halen en zich in de kijker te spelen voor de Rode Duivels. Bayer Leverkusen, Fiorentina en Atalanta Bergamo blijven ook in de running voor Lukebakio die ongeveer 10 miljoen euro moet kosten.