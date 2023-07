Voormalig Anderlecht-speler gooit hoge ogen op EK U21: "Misschien gebruiken we hem verkeerd"

De beloften van Spanje staan in de halve finale van het EK, en hebben dat niet in het minst aan een ex-Anderlechtspeler te danken.

Want Sergio Gomez werd gisteren uitgeroepen tot man van de match tegen Zwitserland. De Spanjaarden trokken met een 2-1-overwinning aan het langste eind. De offensief ingestelde linksachter opende, na een prachtige aanval, de score. Spanje wist uiteindelijk na verlengingen de overwinning uit de brand te slepen.

Het is zijn tweede doelpunt op dit toernooi. Eerder wist hij ook al tegen Roemenië te scoren in de groepsfase met een afgeweken vrije trap. Gomez kan mooie cijfers voorleggen voor de beloften van Spanje. In totaal scoorde hij 8 doelpunten en gaf hij 8 assists in 15 wedstrijden.

Ook op Twitter oogste de Spanjaard lof. "Misschien gebruiken we hem verkeerd. Deze statistieken willen iets zeggen", merkte een Man. City-fan op. Vorig seizoen won Gomez de felbegeerde treble met de Citizens, waarvoor hij in totaal 19 keer in actie kwam.

🇪🇸 Sergio Gómez for Spain U-21:



☑️15 games

⚽️8 goals

🠰️8 assists

📊directly involved in a goal every 55 minutes



Maybe we use him in a very wrong position: these starts are telling me something pic.twitter.com/eqjtcJy7ak — Mancity_Bongoland (@mancitybongo) July 2, 2023

Sergio Gómez was named UEFA's Player of the Match: "He was powerful in both attack and defence, and was a central figure in the game as a whole. His brilliant goal came as a result of a perfectly precise finish." #U21EURO #ESPSUI pic.twitter.com/qZGHO4CqYU — Football24/7 (@foet247europa) July 2, 2023

Next season foden will move from left wing to midfield and sergio gomez will play as left wing — Vibhav Volvoikar (@VibhavVolvoikar) July 2, 2023

ohhh sergio gomez we do always you — . (@pradeep_drappy) July 2, 2023