Onderhandelingen lopen: ook deze Belgische profclub wordt héél binnenkort verkocht

Een paar dagen geleden moesten we nog schrijven dat er bij Beerschot geen investeringen gedaan meer zouden worden. De Saoedische eigenaars van United World stonden nog in voor de kosten, maar dat was het. Nu blijkt dat de club binnen heel korte tijd overgenomen zal worden.

United World, dat 75 procent van de aandelen in handen heeft, wil af van de 1B-club. Er lopen onderhandelingen met geïnteresseerde partijen uit Duitsland en Amerika. Er wordt deze week zelfs al een doorbraak verwacht, weet HLN. Tot dan zal het op transfervlak windstil zijn bij de Ratten. Er wordt nog bekeken of de huidige Vlaamse minderheidsaandeelhouders, met voorzitter Francis Vrancken, aan boord kunnen blijven. Beerschot verwacht komende week zelfs een concreet niet-bindend bod van twee potentiële overnemers uit Duitse en Amerikaanse hoek. De gesprekken zitten in een finale fase.