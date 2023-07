Southampton vraagt waanzinnige som voor Lavia, topclub wil desondanks kans wagen

Je zou het bijna vergeten dat Roméo Lavia nog steeds maar 19 jaar is. De tiener staat echter voor een toptransfer gezien alle interesse. Eerder meldden we u al dat Liverpool zijn kans gaat wagen, maar dan gaan ze toch hun portefeuille moeten opentrekken.

Southampton mag dan wel gedegradeerd zijn, voor hun toptalent vragen ze 'top dollar', zoals ze dat in het Engels zeggen. De middenvelder moet immers zo'n 50 miljoen pond kosten, dat is 58 miljoen euro. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd.

Jürgen Klopp is echter fan van de middenvelder en The Reds hebben de middelen om die som op tafel te leggen. Al mogen we verwachten dat het eerste bod niet eens in de buurt zal komen van die gigantische som.

Chelsea, Arsenal, Manchester United en Newcastle United volgen het dossier ook op. Benieuwd wie hem zal kunnen binnenhalen, want het staat vast dat hij niet in The Championship zal spelen.