Straf transfernieuws uit Engeland: Firmino naar Saoedi's, Chelsea verliest international en dure aanwinst bijna van Arsenal

Ze zitten op transfervlak niet bepaald stil in Engeland. Tal van grote namen, inclusief Firmino, zijn (zo goed als) rond met hun nieuwe club.

Voor de Braziliaan is alles al helemaal in kannen en kruiken. Roberto Firmino heeft aan een periode van maar liefst acht jaar een einde zien komen bij Liverpool. De grote vraag was wat de volgende zet van de 31-jarige aanvaller zou zijn. Dat blijkt een overstap naar het Midden-Oosten: Firmino trekt transfervrij naar het Saoedische Al-Hilal.

Bij Mason Mount moet de officiële aankondiging bij zijn nieuwe club er nog komen, maar de Engelsman wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Manchester United. Het jeugdproduct van Chelsea gaat alleszins van omgeving veranderen. Er werd geen nieuw akkoord gesloten en Mount nam alvast afscheid van de fans van de Blues.

Daarnaast is het nog het verhaal van Declan Rice, de transfer die West Ham een bom geld moet opleveren. Uiteindelijk had Arsenal het meest voor hem over. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano is de deal met Arsenal inmiddels volledig rond. Het is enkel nog wachten op het plaatsen van de handtekeningen.